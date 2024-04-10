В Госдуме предложили запретить агентов

Депутат Госдумы Роман Терюшков в ходе заседания комитета по физической культуре и спорту предложил запретить деятельность спортивных агентов. Его слова приводит ТАСС.

По мнению чиновника, посредники являются лишними в сфере работы профессиональных спортивных клубов.

«Необходим запрет посреднических организаций. Два клуба могут между собой договориться. Очень сильно сомневаюсь, что условные ЦСКА и «Зенит» не могут договориться между собой о переходе игрока без стороны посредника. Вопрос в том, нужны ли вообще агенты», — заявил Терюшков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Ранее стал известен лучший игрок РПЛ в марте.