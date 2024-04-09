«Реал» и «Ман Сити» забили шесть голов на двоих в матче Лиги чемпионов

9 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал на своем поле «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 3:3.

Гости открыли счет уже на второй минуте. Отличился Бернарду Силва. Через десять минут Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота. Еще через две минуты мадридцы вышли вперед благодаря голу Родриго.

В середине второго тайма дальний удар Фила Фодена восстановил равновесие в счете, а через несколько минут Йошко Гвардиол вывел «Сити» вперед, забив свой первый мяч за английскую команду. Федерико Вальверде на 79-й минуте установил окончательный счет.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет в Манчестере 17 апреля.

10 апреля свои четвертьфинальные матчи проведут «Атлетико» и «Боруссия», и «ПСЖ» и «Барселона».

Действующим чемпионом турнира является «Реал», обыгравший в прошлогоднем финале «Интер».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Ранее «Арсенал» спасся в матче против «Баварии» в Лиге чемпионов.