Российскому хоккеисту пророчат получение звания самого ценного игрока сезона в НХЛ

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман восхитился игрой российского нападающего команды Никиты Кучерова. Его слова передает ESPN.

«На мой взгляд, не должно быть споров о том, кто должен выиграть «Харт Трофи». Никита Кучеров провел нашу команду через трудности, с которыми мы встретились, то трудное начало сезона, которое было у нас, но он продолжал хорошо играть и пытался вытащить нас из кризиса.

Теперь, когда мы его прошли, он продолжает играть на невероятно высоком уровне и действует на льду в важных ситуациях. Он самый умный игрок в хоккее», — сказал Хедман.

Кучеров упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров, оторвавшись от Натана Маккиннона на три очка.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 76 матчей, отметившись 43 заброшенными шайбами и 93 результативными передачами. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 133 очка (48+85). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 130 очками (31+99). В топ-5 лучших бомбардиров входит российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он идет на четвертом месте, в его активе 115 очков (46+69).

Ранее российский хоккеист отказался играть в НХЛ из-за геополитической ситуации.