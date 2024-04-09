В РПЛ предрекли сюрпризы в чемпионской гонке

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что ситуация в борьбе за чемпионство в чемпионате России может измениться. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Еще могут быть сюрпризы. В следующем туре «Краснодар» принимает «Зенит». Если питерцы потеряют очки, а «Динамо» свой матч выиграет, то гонка за медали обострится. Вполне допускаю, что «Зенит» может оступиться. А если выиграет, то южане могут повалиться в чемпионате. Все возможно. Еще рано говорить о том, что вырисовывается», — сказал Масалитин.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит», который в этом туре переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые уступили «Спартаку» 1:2.

13 апреля в рамках 24-го тура РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом, «Динамо» отправится в гости к «Уралу».

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли титул пять раз подряд.

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