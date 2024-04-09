Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЛ предрекли сюрпризы в чемпионской гонке

Масалитин: в чемпионской гонке РПЛ еще могут быть сюрпризы

close
100%
ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что ситуация в борьбе за чемпионство в чемпионате России может измениться. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Еще могут быть сюрпризы. В следующем туре «Краснодар» принимает «Зенит». Если питерцы потеряют очки, а «Динамо» свой матч выиграет, то гонка за медали обострится. Вполне допускаю, что «Зенит» может оступиться. А если выиграет, то южане могут повалиться в чемпионате. Все возможно. Еще рано говорить о том, что вырисовывается», — сказал Масалитин.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит», который в этом туре переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые уступили «Спартаку» 1:2.

13 апреля в рамках 24-го тура РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом, «Динамо» отправится в гости к «Уралу».

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли титул пять раз подряд.

Ранее Кержаков рассказал, когда закончится борьба за чемпионство в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами