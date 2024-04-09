Кержаков рассказал, когда закончится борьба за чемпионство в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков признался, что сомневается в чемпионстве «Краснодара» в этом сезоне. Его слова передает «Чемпионат».

«Если «Зенит» победит в матче с «Краснодаром», борьба за чемпионство закончится. При другом результате она будет продолжаться. Не думаю, что «Краснодар» сможет выиграть этот матч, я сомневаюсь. Но и если «Зенит» не добьется победы, то интрига немного затянется, но все равно я не сомневаюсь в их чемпионстве. «Зенит» помощнее по составу и поопытней в чемпионской гонке», — сказал Кержаков.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит», который в этом туре переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые уступили «Спартаку» 1:2.

13 апреля в рамках 24-го тура РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом. Предыдущий матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Ранее Канчельскис заявил, что никто не сможет помочь «Спартаку» в ближайшие 3-4 года.