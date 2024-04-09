Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«ПСЖ» назвали фаворитом в противостоянии с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Дмитрий Черышев назвал «ПСЖ» фаворитом в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Знаменитый в прошлом футболист испанского «Спортинга» и сборной России Дмитрий Черышев, который сейчас работает тренером ярославского «Шинника», объяснил, почему «ПСЖ» является фаворитом четвертьфинального противостояния с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит портал ODDS.ru.

«Да, «Барселона» находится вверху турнирной таблицы (каталонцы занимают в Ла Лиге второе место после мадридского «Реала», которому уступают восемь очков. — «Газета.Ru»). Да, иногда «Барселона» показывает хороший квалифицированный футбол, но у футболистов «ПСЖ» есть класс исполнения на завершающей стадии атаки, как у Килиана Мбаппе и других игроков. Поэтому у подопечных Луиса Энрике больше шансов пройти в следующую стадию Лиги чемпионов», — сказал Черышев.

Матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится в среду, 10 апреля, на стадионе парижан «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи об увольнении Абаскаля.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами