«ПСЖ» назвали фаворитом в противостоянии с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Знаменитый в прошлом футболист испанского «Спортинга» и сборной России Дмитрий Черышев, который сейчас работает тренером ярославского «Шинника», объяснил, почему «ПСЖ» является фаворитом четвертьфинального противостояния с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит портал ODDS.ru.

«Да, «Барселона» находится вверху турнирной таблицы (каталонцы занимают в Ла Лиге второе место после мадридского «Реала», которому уступают восемь очков. — «Газета.Ru»). Да, иногда «Барселона» показывает хороший квалифицированный футбол, но у футболистов «ПСЖ» есть класс исполнения на завершающей стадии атаки, как у Килиана Мбаппе и других игроков. Поэтому у подопечных Луиса Энрике больше шансов пройти в следующую стадию Лиги чемпионов», — сказал Черышев.

Матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится в среду, 10 апреля, на стадионе парижан «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

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