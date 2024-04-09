Фигуристы Дэвис и Смолкина перешли в новую академию

Американский тренер пот фигурному катанию Алексей Киляков подтвердил переход фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в академию Монреаля, передает РИА Новости.

«Да, Диана и Глеб перешли тренироваться в Монреаль»», — сказал Киляков.

На чемпионате Европы в Литве, который проходил в январе, Дэвис и Смолкин заняли восьмое место. Победителями стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

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