Стало известно, почему «Динамо» много пропускает

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что московское «Динамо» много пропускает из-за того, что наставник команды Марцел Личка не очень хорошо разбирается в обороне, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В защите у «Динамо» много латиноамериканцев. Они не любят играть в обороне. Я много ездил по Южной Америке, эти ребята любят бегать в нападении, красоваться», — добавил Пономарев.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит», который переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее игрок «Динамо» встал на защиту партнера, которого обвинили в проигрыше «Спартаку».