«Спартак» назвали непредсказуемой командой

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об игре московского «Спартака». В комментарии «Газете.Ru» он привел в пример кубковый матч красно-белых с «Зенитом», в котором, по мнению специалиста, москвичи хорошо показали себя, даже несмотря на поражение.

«Спартак» действительно непредсказуем. Но что можно сказать в его актив, команда провела неплохой матч с «Зенитом». Особенно стартовый отрезок, когда игроки «Спартака» прессинговали и вынудили «Зенит» всей командой обороняться половину тайма. У «Зенита» не все получалось не только потому, что ударная сила была в резерве, но и потому, что «Спартак» играл здорово. Все 10 полевых игроков находились в одном ритме, в одной динамике, и на каждом участке они опережали соперника, потому и задавили.

Другое дело, как мне кажется, в таком темпе выдержать всю игру крайне сложно. И когда «Спартак» чуть сбавил обороты, «Зенит» смог продемонстрировать тот потенциал, который у него, безусловно, есть. Но даже в этой ситуации, когда «Спартак» проигрывал 1:2, все равно он хорошо провел концовку, «Зениту» было непросто сохранить победный результат», — констатировал Гаджиев.

«Спартак» в первом кубковом матче на своем поле проиграл «Зениту» 1:2. Счет в первом тайме открыл Манфред Угальде, но во второй половине встречи дубль Педро принес победу бело-голубым. После этого москвичи в рамках 23-го тура выиграли со счетом 2:1 гостевое дерби с «Динамо».

Ранее футболист «Спартака» рассказал, что иногда его бесят болбои.