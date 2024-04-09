Губерниев заявил о невозможности бойкота Олимпийских игр со стороны России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему нельзя бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже — 2024 и предложил снять второй сезон сериала «Игры».

Первый сезон посвящен Олимпиаде-1980, которая прошла в Москве. Ее бойкотировали спортсмены из 65 стран. Губерниев выступил с идеей снять продолжение сериала про Игры-1984 в Лос-Анджелесе, которые бойкотировали уже спортсмены СССР.

«Я уважаю мнение федераций, которые не посылают своих спортсменов на Игры в Париже, но за тех, которые все же поедут, мы будем болеть. Это наши спортсмены. Желаю им всяческих удач», — сказал Губерниев.

Губерниев также прокомментировал слова трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию и депутата Государственной Думы РФ Ирины Родниной о том, что Олимпиада в Париже — это не первый случай, когда многие российские спортсмены не могут принять участие в Играх. В частности, Роднина вспомнила о бойкоте Олимпиады 1984 года со стороны СССР.

«Сейчас со стороны Российской Федерации бойкота Олимпиады нет. И, с моей точки зрения, быть не может, — отметил Губерниев. — Бойкот был в 1984 году: тогда дедушки из Политбюро решили нашу команду не посылать на Игры в Лос-Анджелес под абсолютно надуманным предлогом. И тем самым, кто бы что ни говорил, сломали спортивные судьбы десяткам и десяткам людей.

На такие события реагирует и кинематограф — он не может жить своей жизнью, ориентируется на какие-то злободневные истории. Поэтому мне будет интересно посмотреть сериал «Игры» и оценить, как там показаны события Олимпиады-1980. И, мне кажется, следом нужно снять продолжение про события 84-го года».

Сериал «Игры» — новый проект от режиссера Евгения Стычкина, рассказывающий о подготовке Олимпиады-80, которая проходила в условиях бойкота со стороны многих стран. В сериале сыграли Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Вячеслав Чепурченко, Игорь Гордин, Юрий Стоянов, Алексей Серебряков и другие.

Премьера планируется в 2024 году на Кинопоиске.

Ранее правительство Великобритании поддержало участие россиян в Олимпиаде в Париже.