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Экс-футболист Смертин о Кузяеве: не побоялся быть дураком

Футболист Смертин об интервью Кузяева на французском: не побоялся быть дураком

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Le Havre AC

Бывший российский футболист Алексей Смертин на YouTube-канале «Такой футбол» похвалил игрока «Гавра» Далера Кузяева за то, что он дал интервью на французском языке.

«Как только он дал интервью, мне тут же скинули ссылку без комментариев. Просто я прочитал, думаю, ничего себе, какой молодец, не побоялся быть дураком», — сказал Смертин.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Хавбек подписал контракт до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит».

В текущем сезоне чемпионата Франции Кузяев провел 24 матча, забив два мяча.

В турнирной таблице Лиги 1 «Гавр» занимает 14-е место, набрав 28 очков. На первой строчке идет «ПСЖ», имея в активе 63 балла. На втором месте идет «Брест», набрав 53 очков. Замыкает тройку сильнейших «Монако», за который выступает представитель России Александр Головин, имея в активе 52 очка.

В следующем туре «Гавр» сыграет с «Нантом». Игра пройдет 14 апреля.

Ранее стала известна зарплата Далера Кузяева в «Гавре».

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