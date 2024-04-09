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Террористы обещают организовать атаки на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

Marca: ИГ* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

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Depositphotos

ИГ (организация запрещена в России) угрожает устроить теракты на матчах Лиги чемпионов, которые пройдут 9 и 10 апреля, передает Marca.

Планы по проведению матчей остаются в силе. 9 апреля будет проведено официальное заседание правительственной комиссии Испании, на котором решится вопрос о дополнительных мерах безопасности.

9 апреля лондонский «Арсенал» сыграет против мюнхенской «Баварии», а мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити». 10 апреля парижский «ПСЖ» сыграет с каталонской «Барселоной», а мадридский «Атлетико» померится силами с дортмундской «Боруссией».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который обыграл в решающем матче миланский «Интер». Миланцы уже вылетели из турнира, проиграв в 1/8 финала «Атлетико».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Хави выдвинул требование «Барселоне» касательно продолжения работы в клубе.

*   организация запрещена в России
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