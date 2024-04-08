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Назван человек, из-за которого «Динамо» вылетело из борьбы за чемпионство

Нигматуллин: «Динамо» выбыло из чемпионской гонки из-за ошибок Лещука

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ruslan_nigmatullin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал игру вратаря «Динамо» Игоря Лещука в последних матчах команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«У каждого вратаря бывает черная полоса. Три результативные ошибки за два матча у Лещука — это слишком «круто». По этой причине «Динамо» выбыло из чемпионской гонки. Вратарю команды, которая борется за первое место, непозволительна такая роскошь. Посоветую Лещуку не читать прессу и сконцентрироваться на работе. Только через работу нужно справляться с такими ошибками», — сказал Нигматуллин.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» с 38 очками занимает третье место в таблице. На пять больше у «Краснодара», на шесть — у «Зенита».

Ранее Титов назвал ужасным футбол в исполнении «Спартака».

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