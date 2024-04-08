Стало известно, кто заменит Абаскаля на посту тренера «Спартака»

Новым главным тренером «Спартака», с большой долей вероятности, станет нидерландский специалист Паскаль Янсен. Об этом сообщает «Чемпионат».

Как утверждает источник, в случае отставки нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля именно Янсен станет новым главным тренером команды.

Паскаль Янсен на данный момент возглавляет нидерландский «АЗ Алкмар». Его команда идет на четвертом месте в чемпионате Голландии. От лидирующего ПСВ «АЗ Алкмар» отделяет 26 очков.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

В первом полуфинальном матче Кубка России красно-белые уступили «Зениту» 1:2.

Ранее «Спартак» раскритиковали за то, что руководство не позаботилось о замене Промеса.