Сафонов: Абаскаль троллит журналистов своими ответами

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о публичном поведении главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что наставник красно-белых отшучивается от журналистов, которые постоянно спрашивают его о возможной отставке.

«Мне кажется, Абаскаль уже просто троллит журналистов своими ответами. На него же пошла атака, все постоянно спрашивают об увольнении. <…> Просто у кого-то тонкое чувство юмора, а у Абаскаля, видимо, не настолько. Есть добрые шутки, есть — оскорбительные. Надо еще понимать тонкости перевода, ведь он не напрямую отвечает. На Абаскаля идет серьезный пресс, его плюс, что он по-русски не понимает. Если бы он все про себя читал, то офигел бы. Тренер должен держать удар. Но Абаскаль поплыл немножко, мягко говоря, но достать можно любого», — считает Сафонов.

По мнению агента, Абаскаль не будет уходить из «Спартака» по собственному желанию, потому что в этом случае он получит меньше денег. Сафонов констатировал, что иностранные специалисты едут в Россию, в первую очередь, ради заработка. При этом, заметил он, до сих пор непонятно, каким образом молодой тренер без опыта работы с серьезными командами вообще попал в такой клуб, как «Спартак».

Сафонов также выразил мнение, что руководство клуба выбрало неверную позицию, не давая конкретики относительно будущего тренера. Эта неопределенность также создает давление и нервозность, констатировал агент.

В минувшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 2:1. После матча Абаскаль, отвечая на вопрос журналиста о дальнейших планов, заявил, что намерен поесть суши и лечь спать.

После победы над «Динамо» красно-белые набрали 35 очков. Они идут на шестом месте в турнирной таблице, на девять баллов отставая от лидирующего «Зенита».

Ранее психолог назвал поведение Абаскаля на публике непрофессиональным.