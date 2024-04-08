Роднина заявила, что политика проводит эксперименты над Олимпийскими играми

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина в беседе с «Газета.Ru» высказалась о ситуации вокруг Олимпийских игр и премьере сериала «Игры» про Олимпиаду-80, проходившую в условиях мировой изоляции.

«В Олимпиаде-84 Советский Союз и часть стран социалистического лагеря тоже не принимали участие. И сколько бы мы не говорили, что спорт — не политика, над Олимпийскими играми все же все время экспериментирует как раз политика. Вся история Олимпийского движения состоит из противостояний и бойкотов — и началось это чуть ли не со второй Олимпиады современности. Сегодня ситуация обострилась, по-моему мнению, по той простой причине, что сам МОК ведет уже не то что двойную, а даже тройную игру — они сами же нарушают собственные правила и положения. Во всей их действиях прослеживаются абсолютная беспринципность», — заявила Роднина.

Прославленная фигуристка также прокомментировала готовящийся к выходу сериал, рассказывающий об организации и проведении Олимпиады-80, когда по политическим причинам не все спортсмены смогли приехать на соревнования в СССР. Она подчеркнула важность съемок кино о событиях из мира спорта для информирования подрастающего поколения:

«Это святое. Считаю, важно напомнить, что подобное постоянно происходит — я о давлении на нашу страну, на спортсменов, на организацию любых больших спортивных мероприятий. Ни одно направление в мире не собирает столько аудитории, сколько собирает олимпийское движение. Важно, чтобы последующее поколение знало и понимало, что происходило в это время. Это та же самая история, но только не из учебника, а из таких сериалов и документальных фильмов», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Премьера сериала «Игры» режиссера Евгения Стычкина состоится на Кинопоиске в 2024 году. В центре сюжета находятся сотрудники оргкомитета Олимпиады-80, которым предстоит столкнуться со сложностями организации международного спортивного мероприятия в условиях политических игр и бойкотирования Советского союза. В главных ролях Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Вячеслав Чепурченко, Игорь Гордин, Юрий Стоянов и другие. В съемках также приняла олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ангелина Мельникова.

Ранее сообщалось, что вода в Сене не соответствует критериям для проведения Олимпиады.