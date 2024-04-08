Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ничего выдающегося»: Тарасова о дочери Тутберидзе и ее партнере

Тарасова считает, что в Дэвис и Смолкине нет ничего выдающегося

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переход бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в академию Монреаля (Канада). Ее слова передает РИА Новости.

«Хоть они и заняли 12-е место на чемпионате мира, мне их выступление понравилось. Посмотрим, смогут ли они прибавить в Монреале. Поживем — увидим. Пока они еще достаточно молодые, нам еще долго предстоит смотреть, как они развиваются. Но в целом я видела немало великих пар, в сравнении с ними пока не замечаю в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося», — сказала Тарасова.

На чемпионате Европы в Литве, который проходил в январе, Дэвис и Смолкин заняли восьмое место. Победителями стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе.

Ранее Слуцкая объяснила, почему Тутберидзе не стала успокаивать Трусову на ОИ.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами