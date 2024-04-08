«Ничего выдающегося»: Тарасова о дочери Тутберидзе и ее партнере

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переход бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в академию Монреаля (Канада). Ее слова передает РИА Новости.

«Хоть они и заняли 12-е место на чемпионате мира, мне их выступление понравилось. Посмотрим, смогут ли они прибавить в Монреале. Поживем — увидим. Пока они еще достаточно молодые, нам еще долго предстоит смотреть, как они развиваются. Но в целом я видела немало великих пар, в сравнении с ними пока не замечаю в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося», — сказала Тарасова.

На чемпионате Европы в Литве, который проходил в январе, Дэвис и Смолкин заняли восьмое место. Победителями стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе.

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