Тренер «Динамо» заявил, что «Спартак» не заслужил победу в очном матче

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что бело-голубым не повезло в матче против «Спартака». Его слова передает Sport24.

«Не согласен с тем, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо и дисциплинированно. У нас было много успешных выходов 1 на 1. Были эпизоды, когда защитники «Спартака» просто спасали.

У «Динамо» было очень много 100% ситуаций. А у «Спартака» очевидных голевых моментов не было. К сожалению, они забили после двух подарков от нас. По игре нам не фартило», — сказал Личка.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит», который переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Соболев объяснил дубль «Динамо» любовью к компьютерным играм.