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Акинфеев рассказал, как надо правильно извиняться перед партнерами

Вратарь ЦСКА Акинфеев рассказал, как надо правильно извиняться перед партнерами

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью Спортсу заявил, что всегда просит прощения у партнеров по команде после допущенных ошибок.

По его словам, признавать свои недоработки нужно всегда.

«Всегда, когда пропускал по своей вине, извинялся перед партнерами, особенно если это повлияло на результат. Это нормально и правильно. Форма извинений самая простая: «Ребята, извините, я насрал», — заявил Акинфеев.

7 апреля ЦСКА встречался дома с воронежским «Факелом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этого матча ЦСКА, набрав 36 очков, единолично занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 22-го тура РПЛ «Краснодар», обыгравший «Пари НН» со счетом 4:3, сохранил вторую строчку в турнирной таблице (43 очка). На первое место переместился «Зенит» (44 очко). Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые сыграют со «Спартаком».

Ранее Александр Соболев объяснил дубль «Динамо» любовью к компьютерным играм.

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