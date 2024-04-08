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Теннисист Медведев пообещал подумать над возобновлением поддержки ЦСКА

Теннисист Медведев пообещал подумать над тем, чтобы снова болеть за ЦСКА

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что раздумывает над тем, чтобы снова поддерживать московский ЦСКА.

28-летний спортсмен признался, что болел за армейцев в раннем детстве.

«Когда был маленький, очень переживал за ЦСКА. Как так вышло? Не вспомню, если честно. Потом стал чуть больше поддерживать «Ростов», потому что за эту команду болеет отец. Если будет больше свободного времени, не знаю, может быть, снова будут болеть за ЦСКА», — заявил Медведев.

7 апреля ЦСКА встречался дома с воронежским «Факелом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этого матча ЦСКА, набрав 36 очков, единолично занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 22-го тура РПЛ «Краснодар», обыгравший «Пари НН» со счетом 4:3, сохранил вторую строчку в турнирной таблице (43 очка). На первое место переместился «Зенит» (44 очко). Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые сыграют со «Спартаком».

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что российские теннисисты являются патриотами.

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