Стало известно, где будет тренироваться дочь Тутберидзе

Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля. Об этом сообщает портал The Skating Lesson.

До этого местом подготовки дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и ее партнера была академия Алексея Килякова.

После Олимпиады-2022 в Пекине фигуристы жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь они представляют сборную Грузии. В начале августа 2023 года Дэвис и Смолкин выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Ренат Лайшев не поддержал идею разрешить сальто в фигурном катании.