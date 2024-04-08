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В Петербурге высмеяли возможную отставку Абаскаля из «Спартака»

Комментатор Орлов высмеял возможную отставку Абаскаля из «Спартака»

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Ирина Мотина/РИА Новости

Популярный петербургский комментатор Геннадий Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что не верит в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля из «Спартака» по ходу нынешнего сезона.

По его мнению, сезон-2023/24 для красно-белых уже потерян и никакого смысла менять тренера в спешке нет.

«Абаскаля уберут, но в конце сезона. А сейчас-то зачем? Тем более он выиграл. Будет смешно, если руководство клуба именно теперь пойдет на такой шаг. Где логика? Угадайка какая-то», — заявил Орлов.

Встреча против «Динамо», которая прошла 7 апреля на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее Зарема Салихова в шутку назвала голкипера «Динамо» Лещука лучшим в РПЛ.

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