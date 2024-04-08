«Вашингтон» Овечкина проиграл шестой матч подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» оказалась сильнее «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан арене» и завершилась победой канадского коллектива в дополнительное время со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Кастелиц, Ридли Грейг и Джейк Сандерсон. У проигравшей команды отличились Макс Пасиоретти и Алексей Протас.

После этой победы «Оттава» набрала 72 очка и закрепилась на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Вашингтона» за пять матчей до конца регулярного сезона в активе 83 очка и десятая строчка в таблице Востока. Действующим чемпионом НХЛ является «Вегас Голден Найтс».

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин вошел в историю НХЛ.