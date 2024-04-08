В «Динамо» заявили о выходе из борьбы за чемпионство

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что его команда больше не является претендентом на чемпионский титул. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Для такой команды, как «Зенит», запас в шесть очков — очень весомый. Для нас на сегодняшний день гонка за чемпионство уже очень-очень далеко, нам надо задумываться над тем, чтобы остаться в топ-3. «Локомотив» выиграл, ЦСКА выиграл, «Спартак» выиграл — шесть первых команд идут очень плотно, нам надо бороться за то, чтобы остаться в тройке», — заявил Личка

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее в «Динамо» назвали виновного в поражении от «Спартака».