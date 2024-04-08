В «Динамо» назвали виновного в поражении от «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что команда уступила из-за персональных ошибок голкипера Игоря Лещука. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я после игры поблагодарил всех в раздевалке. После матча я Игорю сказал, что ничего в жизни не бывает в розовых тонах. Эти два удара были очень легкие, получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», потому что до этого они вообще ничего не показали», — заявил Личка

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее Александр Соболев прокомментировал дубль в ворота «Динамо».