Руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля

Руководство московского «Спартака» приняло решение об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Карпов отмечает, что решение было принято до матча «Спартака» с московским «Динамо», в котором красно-белые победили со счетом 2:1.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее в «Спартаке» назвали заслуженной победу над «Динамо».