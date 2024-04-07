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Абаскаль отреагировал на слухи об увольнении из «Спартака»

Абаскаль о слухах об отставке из «Спартака»: поем суши и лягу спать

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на слухи о том, что его могут уволить из команды. Слова специалиста передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не переживайте. Я сейчас приеду домой, поем суши и лягу спать», — сказал Абаскаль.

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо», который прошел 7 апреля, «Спартак» победил со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Динамо» померится силами с «Оренбургом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в «Динамо» объяснили поражение от «Спартака».

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