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Гендиректор «Динамо» рассказал, заслужил ли «Спартак» победу в матче РПЛ

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: огорчает результат матча со «Спартаком»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что его огорчило поражение от столичного «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Результат сильно огорчает, все расстроены, но двигаемся дальше. «Спартак» не заслужил победу? Счет на табло, они играли до конца, доигрывали свои эпизоды и взяли три очка», — сказал Пивоваров.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 1:2.

На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Динамо» померится силами с «Оренбургом».

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