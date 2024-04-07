«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в РПЛ

Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1.

На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Динамо» померится силами с «Оренбургом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ.