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Названы стартовые составы на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак»

«Динамо» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Московские «Динамо» и «Спартак» объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Скопинцев, Карраскаль, Нгамале.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Зиньковский, Медина, Угальде, Соболев, Хлусевич, Умяров, Пруцев.

«Спартак» с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

«Динамо» занимает в турнирной таблице третье место, набрав 38 очков. На первом месте идет петербургский «Зенит», набрав 44 очка. На второй строчке идет «Краснодар», набрав 43 очка.

«Спартак» с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

Ранее «Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ.

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