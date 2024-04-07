«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» на выезде обыграл грозненский «Ахмат».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 19-й минуте матча был удален игрок грозненцев Дарко Тодорович. На 21-й минуте Антон Миранчук открыл счет ударом с пенальти. Во втором тайме преимущество «Локомотива» удвоил Сергей Пиняев.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 36 очков. «Ахмат» располагается на 12 месте, имея в активе 20 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 43 очка, на втором месте идет петербургский «Зенит», набрав 41 очко. Московское «Динамо» идет на третьей строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет со столичным ЦСКА. «Ахмат» проведет поединок с калининградской «Балтикой».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, когда Дзюба сможет сыграть за «Локомотив».