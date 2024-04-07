В «Спартаке» рассказали, почему взяли четырех футболистов из Донбасса

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, что «Спартак-2» подписал четырех футболистов из Донбасса, чтобы подготовить сильных игроков для основной команды, передает ТАСС.

«Не надо в этом искать никакого подтекста. Мы просто пытались пригласить лучших ребят, которые доступны на данный момент», — сказал Малышев.

Сейчас за «Спартак-2» выступают воспитанники донбасской футбольной школы — Виталий Карпенко, Артем Шоларь, Руслан Войцеховский и Николай Ищенко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Основная команда «Спартака» с 32 очками делит шестое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

Ранее «Спартак» назвали командой «ни туда ни сюда».