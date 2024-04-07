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В «Факеле» объяснили разгромное поражение от ЦСКА

Тренер «Факела» Ташуев объяснил разгромное поражение от ЦСКА грубыми ошибками

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что его команда показала некачественный футбол, из-за чего не смогла добиться положительного результата. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Множество причин повлияли на то, что сегодня случился негативный результат. У нас не было большого количества основных игроков, но это не главное — другие футболисты также тренируются и готовы сыграть. Все решили грубые ошибки — при первом голе, при втором. Дальше уже вышла молодежь. Нас опустили на землю, смотрим на счет 1:4 с позитивом — будем анализировать дальше и надеемся, что вернемся на путь, который позволяет нам набирать очки», — заявил Ташуев.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этого матча ЦСКА, набрав 36 очков, единолично занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 22-го тура РПЛ «Краснодар», обыгравший «Пари НН» со счетом 4:3, поднялся на первую строчку в турнирной таблице (43 очка). На второе место переместился «Зенит»(41 очко). Подопечные Сергея Семака проведут свой матч против «Балтики». Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые сыграют со «Спартаком».

Ранее экс-игрок «Спартака» назвал издевательством возможное неувольнение Абаскаля.

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