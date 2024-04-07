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ЦСКА впервые за последние три матча обыграл «Факел»

ЦСКА разгромил «Факел» в матче РПЛ

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В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА принимал в Москве воронежский «Факел». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом тайме с передачи Ивана Облякова счет открыл нападающий Тамерлан Мусаев. Новичок красно-синих впервые вышел в стартовом составе московской команды в чемпионате России.

В середине второго тайма Иван Обляков благодаря передаче Виктора Давилы отличился сам. На 75-й минуте Мусаев записал на свой счет результативную передачу. Голом отметился Аббос Файзуллаев. На последней минуте отличился Федор Чалов с передачи Кирилла Глебова.

На 4-й добавленной минуте один мяч отыграл Василий Черов.

После этого матча ЦСКА, набрав 36 очков, единолично занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ). После 22-го тура РПЛ «Краснодар», обыгравший «Пари НН» со счетом 4:3, поднялся на первую строчку в турнирной таблице (43 очка). На второе место переместился «Зенит»(41 очко). Подопечные Сергея Семака проведут свой матч против «Балтики». Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые сыграют со «Спартаком».

Ранее экс-игрок «Спартака» назвал издевательством возможное неувольнение Абаскаля.

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