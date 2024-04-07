Россияне стали первой и второй звездой одного матча в НХЛ

В ночь на 7 апреля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своем льду принимала «Виннипег Джетс». Хозяева потерпели поражение со счетом 2:4.

В составе гостей счет в матче открыл российский нападающий Владислав Наместников. Также форвард отметился двумя результативными передачами. Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесоту», оформил дубль.

Наместников был признан первой звездой матча. Звание второй звезды досталось форварду «Миннесоты» Капризову. Третьим назвали голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайка.

Наместников защищает цвета «Виннипега» с 2023 года. До этого он выступал в НХЛ за «Тампу-Бэй Лайтнинг», «Даллас Старз», «Детройт Ред Уингз», «Колорадо Эвеланш», «Оттаву Сенаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В текущем сезоне россиянин провел 74 матча, оформив 11+25.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 69 матчей, отметившись 39 заброшенными шайбами и 47 результативными передачами.

Ранее Малкин стал первой звездой матча между «Питтсбургом» и «Тампой».