Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ

В ночь на 7 апреля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своем льду принимала «Виннипег Джетс». Хозяева потерпели поражение со счетом 2:4.

На третьей минуте гости открыли счет. Отличился российский нападающий Владислав Наместников. Через пять минут Кирилл Капризов смог восстановить равновесие. Еще до перерыва команды обменялись заброшенными шайбами. Кайл Коннор смог отличиться у «Виннипега», а за четыре минуты до перерыва Капризов оформил дубль.

Во втором периоде Алекс Иафалло вывел «Виннипег» вперед, а в заключительном игровом отрезке Морган Бэррон установил окончательный счет.

«Миннесота Уайлд», набрав 80 очков, занимает 10-е место в Западной конференции. У идущего восьмым «Лос-Анджелес Кингз» на 11 очков больше.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 69 матчей, отметившись 39 заброшенными шайбами и 47 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее Малкин стал первой звездой матча между «Питтсбургом» и «Тампой».