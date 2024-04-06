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«Ростов» не сумел победить аутсайдера чемпионата России

«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью в 23-м туре Российской премьер-лиги

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«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче хозяева открыли уже на 1-й минуте игры, ворота соперников поразил Егор Голенков. Через шесть минут «Сочи» сравнял, отличился Кирилл Кравцов. На 35-й минуте сочинская команда вышла вперед благодаря голу Сауля Гуарирапы. «Ростов» отыгрался еще в первом тайме — на пятой компенсированной минуте Роналдо забил свой дебютный мяч за команду.

«Ростов» по итогам этого поединка расположился на девятой позиции в турнирной таблице национального первенства. В активе подопечных Валерия Карпина 31 очко. «Сочи» — аутсайдер чемпионата России, команда идет на последнем месте в таблице, набрав 15 очков.

Следующий матч ростовская команда проведет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 14 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. «Сочи» в следующем туре РПЛ сыграет дома с московским «Спартаком». Игра состоится 13 апреля и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Урала» не пришел на пресс-конференцию после критики судейства.

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