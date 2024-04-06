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Американского борца назвали мужчиной из-за его поддержки отстраненного от Игр россиянина

Глава ФСБР Мамиашвили назвал мужчиной Снайдера после поддержки Садулаева

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Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил высказывание американского борца Кайла Снайдера, поддержавшего россиянина Абдулрашида Садулаева, которого не допустили до квалификационного турнира на Олимпиаду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Мамиашвили вспомнил ситуацию, когда Снайдер завоевал золото на чемпионате мира после отстранения россиян и попросил Садулаева его не поздравлять, поскольку российский борец не сумел принять участие в турнире.

«Это слова не американца, не русского, не инопланетянина, а слова чемпиона, мужчины, достойнейшего гражданина. В данном случае — гражданина США. Это его позиция. Поверьте мне, таких большинство. Просто эта кучка маразматиков сегодня навязала свою повестку. Но это пока», — рассказал Мамиашвили.

В релизе комиссии UWW было указано, что причиной для такого решения послужила информация, согласно которой Садулаев поддерживает СВО, а также состоит в спортивном обществе «Динамо».

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее сообщалось, что Федерация борьбы России намерена оспорить недопуск Садулаева до отбора на Игры.

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