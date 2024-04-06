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РПЛ пошутила над словами Юрана про опоссумов, вспомнив «Ледниковый период»

РПЛ пошутила над тренером «Пари НН» Юраном, вспомнив «Ледниковый период»

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РИА «Новости»

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в своем Telegram-канале пошутила над главным тренером «Пари Нижнего Новгорода» Сергеем Юраном, который после матча 23-го тура чемпионата с «Краснодаром» (3:4) раскритиковал судейство, вспомнив опоссумов.

«В последний раз опоссумы были так близки к футболу в «Ледниковом периоде», — написала пресс-служба РПЛ, прикрепив отрывок из мультфильма «Ледниковый период».

«Краснодар» открыл счет в матче на 8-й минуте, отличился Эдуард Сперцян. Через пять минут Джон Кордоба увеличил преимущество гостей. «Пари НН» еще в первом тайме сумел отыграться и сравнять счет: сначала отличился Николай Калинский (34-я минута), а следом забил Александр Трошечкин (40). На 71-й минуте дубль оформил Кордоба, на 80-й минуте свой второй мяч в матче забил Сперцян. За две минуты до конца основного времени за «Пари НН» забил Илья Кухарчук.

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 43 очка, обошел петербургский «Зенит» (41 очко) и стал лидером турнирной таблицы. При этом у команды из Санкт-Петербурга в запасе матч 23-го тура. «Пари НН» располагается на десятой строчке, имея в активе 28 баллов.

Следующий матч «Краснодар» проведет против «Зенита» на домашнем стадионе. Игра состоится 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Пари НН» свой следующий поединок сыграет на выезде против «Оренбурга». Матч пройдет 13 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Урала» не пришел на пресс-конференцию после критики судейства.

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