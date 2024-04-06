«Опоссумы! Так футбол и будет загнивать!» В «Пари НН» жестко раскритиковали судейство

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в резкой форме высказал свое недовольство работой арбитра Евгения Буланова после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (3:4). Видеозапись эмоционального высказывания в своем Telegram-канале выложил журналист «Известий» Алексей Фомин.

«Боятся всего. Там второй наступ был! Че вы боитесь?! Вторая желтая! Так и футбол будет загнивать. Посмотрите на планшете! Опоссумы!» — заявил специалист, добавив в свое высказывание нецензурную лексику.

Тренер раскритиковал эпизод, в котором Александр Черников наступил на ногу Виктору Александрову.

«Краснодар» открыл счет в матче на 8-й минуте, отличился Эдуард Сперцян. Через пять минут Джон Кордоба увеличил преимущество гостей. «Пари НН» еще в первом тайме сумел отыграться и сравнять счет: сначала отличился Николай Калинский (34-я минута), а следом забил Александр Трошечкин (40). На 71-й минуте дубль оформил Кордоба, на 80-й минуте свой второй мяч в матче забил Сперцян. За две минуты до конца основного времени за «Пари НН» забил Илья Кухарчук.

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 43 очка, обошел петербургский «Зенит» (41 очко) и стал лидером турнирной таблицы. При этом у команды из Санкт-Петербурга в запасе матч 23-го тура. «Пари НН» располагается на десятой строчке, имея в активе 28 баллов.

Следующий матч «Краснодар» проведет против «Зенита» на домашнем стадионе. Игра состоится 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Пари НН» свой следующий поединок сыграет на выезде против «Оренбурга». Матч пройдет 13 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Урала» не пришел на пресс-конференцию после критики судейства.