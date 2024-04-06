В Кремле оценили идею Винер о совете по участию россиян в Олимпиаде

Российские спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде 2024 года в Париже, так говорил в прошлом и президент страны Владимир Путин. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал РБК предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер провести тренерский совет об участии спортсменов в ОИ-2024.

По его словам, неприемлемо заставлять спортсменов «отрекаться» от чего-то, ведь в таком случае, уверен Песков, все идеи, в том числе и подобный совет, приобретут иную окраску.

«Мы исходим из того, что МОК обещал не заставлять ничего подписывать. Такие заявления уже были из МОК, и мы их слышали. Поэтому каждый спортсмен, каждая федерация [в России] самостоятельно принимает решение», — резюмировал представитель Кремля.

6 апреля Ирина Винер заявила о необходимости проведения совета, который примет решение о неучастии российских спортсменов в парижской Олимпиаде 2024 года.

Ранее Винер призвала россиян отказаться от участия в Олимпиаде.