Бензема о карьере в Саудовской Аравии: я не могу выигрывать матчи в одиночку

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил, что не может показывать такую же игру, какую он показывал в мадридском «Реале» из-за того, что в Испании его окружали партнеры более высокого уровня. Слова Бензема передает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Я не тот же Бензема, который был в «Реале», потому что здесь другая игра, другие игроки. Мне нужна помощь на поле, мне нужно много всего. Я не могу выигрывать матчи в одиночку», — сказал Бензема.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 15 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Бензема на протяжении последних 14 лет выступал за мадридский «Реал». Форвард четыре раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

«Аль-Иттихад» в чемпионате Саудовской Аравии занимает четвертое место, набрав 47 очков. Лидирует в турнире «Аль-Хиляль», имеющий в активе 77 баллов.

Ранее Бензема заявил, что не вернется в Европу.