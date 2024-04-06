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Названо преимущество «Динамо» над «Спартаком» перед очным поединком

Экс-футболист Деменко: у «Динамо» лучше психология, чем у «Спартака»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист Максим Деменко перед дерби между «Динамо» и «Спартаком», которое состоится в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что бело-голубые находятся в лучшем психологическом состоянии, передает «Чемпионат».

«После кубковых матчей «Динамо» в лучшем состоянии, чем «Спартак». А также и по психологии, потому что в «Спартаке» ведутся разговоры об Абаскале и его уходе. Но в дерби любая из команд может проявить волю», — сказал Деменко.

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. «Спартак» сыграет с «Динамо» 7 апреля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Ранее были названы главные проблемы «Спартака» перед дерби с «Динамо».

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