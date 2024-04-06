Смолов рассказал, может ли российский футбол существовать без денег государства

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов заявил, что без денег государства футбол в России существовать не может, передает «Спорт-Экспресс».

«Искренне убежден, что на сегодняшний день без государственных денег наш футбол в том виде, в котором он существует, не может быть», — сказал Смолов.

В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков. На первом месте идет петербургский «Зенит», набрав 41 очко. На второй строчке идет «Краснодар», имея в активе 40 очков.

В следующем матче «Динамо» сыграет со столичным «Спартаком». Игра состоится 7 апреля.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее был назван фаворит дерби «Динамо» — «Спартак».