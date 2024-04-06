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Назван фаворит дерби «Динамо» — «Спартак»

Экс-футболист Гранат считает «Динамо» фаворитом в матче со «Спартаком»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший защитник московских «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего дерби между этими командами в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии odds.ru он заявил, что считает фаворитами бело-голубых, и объяснил, почему.

«Для меня явный фаворит «Динамо», к тому же это домашняя игра. У команды Лички организованная игра, нежели «Спартак»: постоянные ротации. Красно-белые еще ни одного мяча не забили. Надеюсь, продолжат не забивать в этом туре точно!», — сказал Гранат.

Говоря о поражении «Динамо» от «Ростова» в предыдущем туре со счетом 1:4, Гранат заметил, что эта неудача была удивительной. Тем выше, по его мнению, должен быть настрой бело-голубых на дерби. Что же касается «Спартака», то Владимир считает, что 10-кратных чемпионов России рано списывать со счетов, и если они удачно проведут ближайшие три матча, то сохранят шансы на медали.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 7 апреля, на «ВТБ Арене». Начало игры запланировано на 19:30 по столичному времени. После 21 тура бело-голубые с 38-мя очками идут на третьем месте, красно-белые, набрав 32 балла, расположились на шестой строчке.

Ранее были названы главные проблемы «Спартака» перед дерби с «Динамо».

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