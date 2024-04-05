В Кремле рассказали, могут ли россияне поехать на Олимпиаду

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде, передает РИА Новости.

«Спортсмены могут принимать такое решение. И те, кто готов участвовать, должны это делать», — сказал Песков.

Также Песков напомнил слова Путина о том, что наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участие в Олимпийских играх.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце 26 июля 2024 года. Закрытие Олимпиады запланировано на 11 августа 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее российский пловец попросил отозвать свой нейтральный статус.