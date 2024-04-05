Футболист «Реала Сосьедад» пожелал «Динамо» победить в РПЛ

Футболист испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян в эфире программы «Флешка» на «Динамо ТВ» пожелал московскому «Динамо» победить в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пожелаю, чтобы чемпионами стали в этом сезоне, все шансы есть. Я им этого желаю», — сказал Захарян.

«Динамо» в турнирной таблице чемпионата России занимает третье место, набрав 38 очков. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 41 балл.

31 марта Захарян отметился результативной передачей в матче чемпионата Испании против «Алавеса». Его команда одержала победу со счетом 1:0.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса».

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

Ранее в Испании восхитились игрой Захаряна в матче Ла Лиги.