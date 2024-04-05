Назван лучший вариант тренера для «Спартака»

Спортивный журналист Геннадий Орлов считает, что Валерий Карпин является лучшим кандидатом на пост тренера московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«Я думаю, лучший вариант для «Спартака» — это Карпин. Если он сам этого хочет. Есть еще опытный Черчесов. Они же спартаковцы. Наверное, было бы правильно, чтобы клуб возглавлял человек со спартаковским духом», — сказал Орлов.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

С сезона-2022/23 «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. «Спартак» с 32 очками делит шестое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

Ранее экс-игрок «Спартака» призвал клуб умолять Карпина вернуться.