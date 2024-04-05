Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван лучший вариант тренера для «Спартака»

Журналист Орлов: Карпин является лучшим кандидатом на пост тренера «Спартака»

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Спортивный журналист Геннадий Орлов считает, что Валерий Карпин является лучшим кандидатом на пост тренера московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«Я думаю, лучший вариант для «Спартака» — это Карпин. Если он сам этого хочет. Есть еще опытный Черчесов. Они же спартаковцы. Наверное, было бы правильно, чтобы клуб возглавлял человек со спартаковским духом», — сказал Орлов.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

С сезона-2022/23 «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. «Спартак» с 32 очками делит шестое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

Ранее экс-игрок «Спартака» призвал клуб умолять Карпина вернуться.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами