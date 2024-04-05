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«Зенит» оспорил решение судьи засчитать гол Угальде в матче Кубка России

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по поводу гола игрока «Спартака» Угальде в КР

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Петербургский «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод с голом нападающего красно-белых Манфреда Угальде на 12-й минуте первого полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб оспаривает решение арбитров засчитать гол, несмотря на игру рукой Александра Соболева при скидке на Угальде.

3 апреля «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в Москве со счетом 2:1. На гол костариканца Угальде сине-бело-голубые ответили дублем бразильского новичка Педро.

Ответный матч между этими командами пройдет в Санкт-Петербурге через две недели.

Во втором полуфинальном матче Пути РПЛ в Кубке России ЦСКА с минимальным счетом обыграл в Калининграде «Балтику» 1:0.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Отметим, что с весны 2022 года российские клубы потеряли возможность выступать в еврокубках по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее призер ОИ по футболу призвал называть «Зенит» сборной Бразилии.

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