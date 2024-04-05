Призер ОИ по футболу призвал называть «Зенит» сборной Бразилии

Бронзовый призер Олимпиады 1980 года, экс-голкипер сборной СССР Ренат Дасаев призвал дать шанс молодым российским футболистам во время отстранения от международных турниров. Его слова передает «Чемпионат».

«Давайте откровенно: вот «Зенит» — это же не «Зенит», а сборная Бразилии. Где наши? Все время задаюсь вопросом: для чего тогда нужна академия? Дайте им шанс. Тем более сейчас мы никуда не попадаем, нет еврокубков. Да, сначала — год-два — будет тяжело, но постепенно они вырастут. В Союзе мы 15 лет никуда не попадали, но появилась конкуренция, появились игроки. И посмотрите, что сборная творила в 80-х», — сказал Дасаев.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Помимо них в команде играют еще пятеро бразильцев, а также один серб, два колумбийца и француз.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар», сыгравший вничью с «Локомотивом» 1:1. Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4.

Ранее клуб РПЛ объявил о назначении нового главного тренера.